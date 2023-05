L’Escapade Exotique, 18 juin 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Le SCAP CADAUJAC organisateur de l’eSCAPade Exotique est un club familial dont la devise est « Courir / Marcher ensemble pour le plaisir « : plaisir de pratiquer notre sport, plaisir de partager des moments conviviaux, plaisir de nous épanouir personnellement à travers le groupe.

Cet événement sportif ouvert à tous est 2 trails (Course nature) d’une distance de 9 et 13 km ainsi qu’une marche de 9 Km + 2 Courses enfants..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



SCAP CADAUJAC, organizer of the eSCAPade Exotique, is a family club whose motto is « Running / Walking together for pleasure »: the pleasure of practicing our sport, the pleasure of sharing convivial moments, the pleasure of personal fulfillment through the group.

This sporting event is open to all, with 2 trails (9 and 13 km) and a 9 km walk + 2 children’s races.

SCAP CADAUJAC, organizador de la eSCAPade Exotique, es un club familiar cuyo lema es « Correr / caminar juntos por placer »: el placer de practicar nuestro deporte, el placer de compartir momentos de convivencia, el placer del desarrollo personal a través del grupo.

Este evento deportivo, abierto a todos, incluye 2 recorridos (9 y 13 km) y una marcha de 9 km + 2 carreras infantiles.

Der SCAP CADAUJAC, der die eSCAPade Exotique organisiert, ist ein Familienverein, dessen Motto « Gemeinsam laufen und wandern aus Freude » lautet: Freude an der Ausübung unseres Sports, Freude am gemeinsamen Erleben geselliger Momente und Freude an der persönlichen Entfaltung in der Gruppe.

Bei diesem Sportereignis, das für alle offen ist, gibt es zwei Trails (Naturläufe) mit einer Länge von 9 und 13 km sowie eine 9 km lange Wanderung und zwei Kinderläufe.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Montesquieu