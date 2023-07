Balade artistique avec Ktaclop CADA Saint-Flour Saint-Flour Catégories d’Évènement: Cantal

Saint-Flour Balade artistique avec Ktaclop CADA Saint-Flour Saint-Flour, 17 août 2023, Saint-Flour. Balade artistique avec Ktaclop 17 – 25 août CADA Saint-Flour ateliers réservés aux résidents du CADA, restitution publique le 25 août Au CADA de Saint-Flour, les deux artistes de la compagnie Ktaclop vont créer un spectacle sur mesure avec les résidents. Ils partiront de contes, musiques, danses, poésies, oeuvres plastiques, traditionnels des pays d’origines de chacun pour les faire se rencontrer avec les contes, musiques, danses, poésies, oeuvres plastiques du massif central.

En se placant sur un trajet du quotidien des résidents, ils pourront alors créer un spectacle à partir de cette matière.

La restitution sera publique. CADA Saint-Flour rue Jean Jaurès, 15100 Saint-Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Centre d’accueil de demandeurs d’asiles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T14:00:00+02:00 – 2023-08-17T17:30:00+02:00

