Hip hop – violon pop / Bal au centre ! 11 et 12 juillet CADA Saint-Flour Réservé aux résidents du CADA

A l’invitation de l’association de l’Eau aux Moulins, Delphine Naudin (danse) et Eric Desfour (violon & machines) imaginent 2 journées participatives de rencontre et un concert-bal ouvert à tous au CADA de Saint-Flour.

Par le langage de la danse et de la musique, il s’agit de favoriser la rencontre humaine, co-construire un dialogue et créer du lien avec et entre les personnes et les communautés.

Pour cela les artistes arrivent avec leur propre bagage. Le hip hop et le violon populaire offrent un champ de rencontres possible du local au mondial. Les airs de violon se nourrissent tant de la tradition locale que des paysages ou de l’air du temps. Le hip hop emprunte à tous les continents et symbolise un commun international.

Ces pratiques de l’oralité se transmettent à l’oreille ou par mimétisme dépassant le barrage de la langue. Leur double posture d’apprentissage et d’expression offrent un formidable terrain de jeu et de partage.

Chaque moment est initié par une proposition des artistes puis laisse la place à la participation spontanée des personnes présentes (invitation au mouvement, à la percussion, au chant…) Perméables aux suggestions et propositions des personnes rencontrées, Delphine Naudin et Eric Desfour mobilisent leurs capacités d’imprégnation pour composer sur le vif un langage collectif.

CADA Saint-Flour rue Jean Jaurès, 15100 Saint-Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Centre d’accueil de demandeurs d’asiles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:30:00+02:00

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:30:00+02:00

©Fabienne Naudin