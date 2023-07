Ateliers de pratique musicale CADA de Varennes sur Allier Varennes-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Varennes-sur-Allier Ateliers de pratique musicale CADA de Varennes sur Allier Varennes-sur-Allier, 7 août 2023, Varennes-sur-Allier. Ateliers de pratique musicale 7 – 9 août CADA de Varennes sur Allier Entrée libre sur inscription, la participation aux trois ateliers est conseillée. Le quatuor Stanzi (flûte traversière, violon, alto et violoncelle) propose, en amont de son concert en mouvement Bouge ta flûte ! autour de La Flûte enchantée de Mozart, des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous, musiciens ou non, à partir de 8 ans :

– Chant

– Percussions corporelles

– Travail du son avec un looper

– Mise en mouvement sur la musique Casser la frontière entre la musique classique et le public, s’immerger dans la musique de Mozart, pratiquer des disciplines artistiques et participer ponctuellement avec le quatuor à la représentation du concert en mouvement Bouge ta Flûte ! du mercredi 9 août à 18h, telle est la propostion des musiciennes du quatuor Stanzi. Evénement organisé en lien avec le CADA de Varennes sur Allier ATTENTION :

Ces ateliers sont indissociables de la représentation du 9 août CADA de Varennes sur Allier 1 bis avenue de la gare 03150 Varennes sur Allier Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0688739025 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T15:30:00+02:00 – 2023-08-07T17:30:00+02:00

2023-08-09T18:00:00+02:00 – 2023-08-09T19:00:00+02:00 ©NathalieSalle Détails Catégories d’Évènement: Allier, Varennes-sur-Allier Autres Lieu CADA de Varennes sur Allier Adresse 1 bis avenue de la gare 03150 Varennes sur Allier Ville Varennes-sur-Allier Departement Allier Lieu Ville CADA de Varennes sur Allier Varennes-sur-Allier

CADA de Varennes sur Allier Varennes-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-sur-allier/