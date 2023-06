Festival du Guérinet – Concert pour le CADA de Bussière-et-Pruns CADA de Bussière-et-Pruns Bussières-et-Pruns, 21 juillet 2023, Bussières-et-Pruns.

Festival du Guérinet – Concert pour le CADA de Bussière-et-Pruns Vendredi 21 juillet, 11h00 CADA de Bussière-et-Pruns

Le CADA de Bussière-et-Pruns est une structure liée à l’association Emmaüs. Elle héberge les demandeurs d’asile et les accompagne dans leurs démarches administratives. Le Festival du Guérinet à pour valeur d’amener la culture à ceux qui ne peuvent l’atteindre. Parce que le Quintette Alma Mahler Kammerorchester mérite d’être écouté par toutes et tous, nous nous rendrons jusqu’au CADA de Bussière-et-Pruns pour un moment de joie et de découverte de la musique.

CADA de Bussière-et-Pruns 5 Rue du Bourg, 63260 Bussières-et-Pruns Bussières-et-Pruns 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T11:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

2023-07-21T11:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

© Festival du Guérinet