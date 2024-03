CAD DELUXE GUEST FRANCOIS DEVUN Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, jeudi 25 janvier 2024.

Après de nombreuses années à Paris où elle a fait une carrière de comédienne, pianiste et chanteuse, Anne Cadilhac est de retour dans le sud où elle retrouve les musiciens avec lesquels elle avait une grande complicité qu’elle retrouve instantanément ! Elle présente un répertoire entre classiques du jazz et chansons françaises qu’elle va partager avec le violoniste François Devun !

Toujours aussi pétillante et dynamique, Anne vous emmène dans son univers d’actrice et musicienne qu’elle veut toujours pleine d’humour et de joie de vivre.

Anne Cadilhac Piano / Vocal

François Devun Violon

Jean Paul Artero Contrebasse

Bernard Cesari Batterie

