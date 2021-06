Cactus riders Bressuire, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Bressuire.

Cactus riders 2021-07-02 20:00:00 – 2021-07-02 22:30:00 Salle Emeraude Place Dupin

Bressuire Deux-Sèvres

Après une 1ère partie par les ateliers musiques actuelles de Damien Pineau, le show des Cactus Riders, une véritable machine à remonter le temps ! Avec leur look, leurs instruments, leurs voix, ils ressuscitent avec une authentique énergie ces chansons des années 50 que l’on a tous en mémoire. Des plus jeunes aux plus anciens, cette musique rassemble ! Lancez-vous sur la piste ! En partenariat avec Boc’hall, avec le soutien financier du PIA « les jeunes s’en mêlent »

+33 5 49 65 34 63

