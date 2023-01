Cacophonies poétiques Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: 13098

Cacophonies poétiques Aix-en-Provence, 20 janvier 2023
Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes
8-10 Rue Des Allumettes
Cité du Livre
Aix-en-Provence 13098

13098 Programmée dans le cadre des Nuits de la lecture, coordonnées par le Centre national du Livre, Cacophonies poétiques ouvre le bal des Nocturnes. Plusieurs duos associant des artistes, à la fois comédiens, musiciens, slameurs, offriront un enchaînement de lectures et de performances autour de leurs littératures contemporaines. D’ici et d’ailleurs, la MéCA réunit un florilège d’artistes pour dire leur peur de demain : Julie Bonnie, Gilles Marchand, Fred Nevché, Violaine Schwartz, Lucie Taïeb, les autrices algériennes en résidence à la Citée Internationale des Arts et la Fondation Camarguo Samira Negrouche et Lynda Chouiten.

Une soirée marathon à la rencontre du bruissements des langues ! La MéCA, lancée en décembre, proposera tout au long de l'année des rendez-vous rassemblant auteurs et artistes autour de la création contemporaine et des écritures, pour interroger les grandes questions qui traversent les sociétés contemporaines.
+33 4 42 91 98 88
http://www.citedulivre-aix.com/

