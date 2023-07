Intelligences ambiantes CACN – Centre d’art contemporain de Nîmes Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

Intelligences ambiantes Samedi 16 septembre, 14h00 CACN – Centre d’art contemporain de Nîmes Gratuit. Entrée libre.

Samir Mougas est un artiste polyvalent. Dans sa pratique artistique il est toujours à la recherche de nouveaux stimuli. En effet, au-delà de l’intérêt à l’égard de l’assemblage, le moulage, le modelage, la résine, la céramique, la fonte d’aluminium laquée et même le vernis automobile, dans ses dernières recherches il a décidé de s’interroger sur les outils liés à l’intelligence

artificielle (IA).

Samir Mougas se sert de ces outils pour s’inspirer et générer des formes comme prélude à ses créations. En tapant des mots-clés, qui fonctionnent comme des prompts, l’outil recherche dans une vaste banque d’images ce qui correspond le plusprécisément à sa demande. Ensuite, l’artiste repense le travail créant ainsi ses pièces dans son atelier.

Comme il a lui-même déclaré lors d’un entretien mené spécifiquement pour l’exposition : « Ces outils m’ont servi à aller à la recherche de quelque chose d’inconnu et d’inexistant […] Je me suis servi de ces outils pour générer des choses et trouver des idées. L’image est générée à partir de mots-clés que j’écris moi-même […] Comme si je formulais une pensée dans ma tête, mais qu’au lieu que l’image soit fabriquée par mon cerveau, elle était fabriquée par ces machines. Et c’est intéressant car au

niveau de l’imaginaire, il y a des choses auxquelles je n’aurais jamais pensé. »

CACN – Centre d’art contemporain de Nîmes 25 rue Saint-Rémy, 30900 Nîmes Nîmes 30900 Montcalm-République Gard Occitanie 09 86 41 60 33 https://www.cacncentredart.com/ Le CACN, bien plus qu’un simple espace d’exposition, se veut un laboratoire de recherche permettant aux artistes invités ou en résidence, ainsi qu’aux commissaires d’exposition, de s’exprimer et de partager leurs travaux avec le public. Cette proposition se concrétisera avec la publication de Coopérative Curatoriale, une revue biannuelle gratuite.

Ce nouveau centre d’art est une association régie par la loi 1901. Déjà, des institutions culturelles telles que le CNAP ou la DRAC, ainsi que des acteurs locaux tels que la mairie et la région, ont répondu favorablement à la création du centre, dont l’une des missions est de permettre à tous les publics – retraités, centres aérés, établissements scolaires, personnes empêchées, touristes – de rencontrer des œuvres d’art contemporain. Il est essentiel de s’ancrer dans le tissu local afin de rendre la création contemporaine concrètement accessible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

©M. Montigny