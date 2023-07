Visite des cachots de Montrichard (journée scolaires) Cachots médiévaux Montrichard Val de Cher, 15 septembre 2023, Montrichard Val de Cher.

Visite des cachots de Montrichard (journée scolaires) Vendredi 15 septembre, 09h30, 14h00 Cachots médiévaux

Visite commentée des cachots de la ville de Montrichard, creusés au Moyen Âge, sous le donjon, dans la colline de tuffeau.

Cachots médiévaux Grands-Degrés-de-Sainte-Croix 41400 Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 32 57 15 La prison comporte une fenêtre donnant sur l’extérieur avec grille imposante et cheminée. Les cachots sont au nombre de deux, entièrement taillés dans le roc et complètement aveugles. Les portes d’origine sont en chêne massif d’environ 8 cm d’épaisseur, lardées de gros clous de fer, avec deux serrures et deux énormes verrous et une petite grille épaisse par laquelle le geôlier passait la nourriture et l’eau aux prisonniers. Les portes de ces cachots donnent sur une pièce de modestes dimensions, dont la porte n’a rien à envier à celles des cachots. Dans cette pièce l’on peut voir des graffitis anciens, dont ceux laissés par des soldats américains punis, présents dans la région en 1917. accès proche du site du Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

© Amis du Vieux Montrichard