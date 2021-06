Cachette dans les roseaux – Randonnée nature organisée avec la CCHPB Tréogat, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Tréogat.

Cachette dans les roseaux – Randonnée nature organisée avec la CCHPB 2021-07-06 09:00:00 – 2021-07-06 10:30:00

Tréogat Finistère Tréogat

Invisibles aux yeux du monde, tapis dans la roselière des 2 plus grands étangs naturels du Finistère, les bagueurs de la station de baguage nous offrent un moment privilégié, rare et unique au plus près des oiseaux faisant halte dans le Pays Bigouden.

Sortie sur réservation, en fonction de la météo et condition sanitaire. Tout Public

animateur.enviro@cchpb.com +33 6 73 86 64 71

