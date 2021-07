Saint-Germain Aire de loisirs Saint-Germain, Vienne Caches à l’eau Aire de loisirs Saint-Germain Catégories d’évènement: Saint-Germain

Caches à l’eau Aire de loisirs, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Germain. Caches à l’eau

du lundi 19 juillet au vendredi 13 août à Aire de loisirs

Nous avons préparé 3 parcours « Enigmatiques » à faire au fil ou au bord de l’eau! Venez nous retrouver à l’aire de loisirs de Saint Germain du 19 juillet au 13 août pour profiter d’une vraie bulle d’air ou vraie bulle d’eau devrait-on dire!

Adhésion MJC VAM obligatoire (à régler une seule fois valable de juillet à juin)+ prix indiqués sur l’affiche

Venez découvrir la Gartempe en Kayak ou Paddle en déchiffrant nos énigmes Aire de loisirs rue Léon Barbarin 86 310 Saint Germain Saint-Germain Vienne

2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T17:00:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T17:00:00;2021-07-23T09:30:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-24T09:30:00 2021-07-24T17:00:00;2021-07-25T09:30:00 2021-07-25T17:00:00;2021-07-28T09:30:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T09:30:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T09:30:00 2021-07-30T17:00:00;2021-07-31T09:30:00 2021-07-31T17:00:00;2021-08-01T09:30:00 2021-08-01T17:00:00;2021-08-04T09:30:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-05T09:30:00 2021-08-05T17:00:00;2021-08-06T09:30:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-07T09:30:00 2021-08-07T17:00:00;2021-08-08T09:30:00 2021-08-08T17:00:00;2021-08-11T09:30:00 2021-08-11T17:00:00;2021-08-12T09:30:00 2021-08-12T17:00:00;2021-08-13T09:30:00 2021-08-13T17:00:00

