Repas du 14 Juillet Cachen, 14 juillet 2023, Cachen.

Cachen,Landes

Célébrez le 14 Juillet à Cachen autour d’un repas convival et festif !

Au menu : Apéritif / Cocktail de crevettes aux agrumes / Agneau à la broche ou entrecôte, Tomates provençales et flan de courgettes / Salade verte, fromage / Tarte maison aux fruits frais / Vin et café.

Réservation avant le 10/07.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Celebrate July 14th in Cachen with a festive meal!

Menu: Aperitif / Citrus shrimp cocktail / Spit-roasted lamb or entrecôte, Provençal tomatoes and zucchini flan / Green salad, cheese / Fresh fruit tart / Wine and coffee.

Book before 10/07

¡Celebre el 14 de julio en Cachen con una comida festiva!

En el menú: Aperitivo / Cóctel de gambas con cítricos / Cordero asado o entrecot, tomates provenzales y flan de calabacín / Ensalada verde, queso / Tarta casera de fruta fresca / Vino y café.

Reserva antes del 10/07

Feiern Sie den 14. Juli in Cachen mit einem geselligen und festlichen Essen!

Menü: Aperitif / Garnelencocktail mit Zitrusfrüchten / Lamm am Spieß oder Entrecôte, Provenzalische Tomaten und Zucchiniflan / Grüner Salat, Käse / Hausgemachter Kuchen mit frischen Früchten / Wein und Kaffee.

Reservierung vor dem 10/07

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Landes d’Armagnac