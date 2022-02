« Cachées ou pas ! » Camille Jourdy & Lolita Séchan Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

« Cachées ou pas ! » Camille Jourdy & Lolita Séchan Angoulême, 17 mars 2022, Angoulême. « Cachées ou pas ! » Camille Jourdy & Lolita Séchan Angoulême

2022-03-17 – 2022-03-20

Angoulême Charente Récompensé en juin 2021 à la Foire du livre de Bologne, cet album jeunesse a désormais les honneurs du Festival d’Angoulême.

L’hôtel Saint-Simon accueillera donc les deux autrices pour une exposition immersive à destination de toute la famille. Angoulême

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Angoulême Adresse Ville Angoulême lieuville Angoulême Departement Charente

Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

« Cachées ou pas ! » Camille Jourdy & Lolita Séchan Angoulême 2022-03-17 was last modified: by « Cachées ou pas ! » Camille Jourdy & Lolita Séchan Angoulême Angoulême 17 mars 2022 angoulême Charente

Angoulême Charente