Cachée ou pas j’arrive ! Mairie de Colomiers, 16 novembre 2021, Colomiers.

Cachée ou pas j’arrive !

du mardi 16 novembre au vendredi 24 décembre à Mairie de Colomiers

Cachée ou pas j’arrive, exposition Camille Jourdy et Lolita Séchan du 16 novembre au 24 décembre « Cachée ou pas j’arrive ! » : c’est la phrase que lance Bartok à Nouk pour débuter une partie de cache-cache émaillée de petites surprises et de grandes émotions. C’est aussi le titre de la bande dessinée jeunesse écrite et dessinée par Camille Jourdy et Lolita Séchan pour Actes Sud BD. Un « ouvrage à quatre mains » tout en finesse, qu’il s’agisse du récit ou du dessin. Dans cette exposition vous découvrirez tout le petit monde imaginé par les deux autrices: ourson grognon, Mémé Molle au bécot qui pique, hérissons jouant aux cartes avec une vermeille, petits monstres sympathiques et bestioles peu ragoûtantes. Un univers riche d’une multitude de détails et bourré de malice ! Dans le cadre de BD Colomiers. Pavillon Blanc Henri-Molina |Entrée libre

Cachée ou pas j’arrive, exposition Camille Jourdy et Lolita Séchan du 16 novembre au 24 décembre « Cachée ou pas j’arrive ! » : c’est la phrase que lance Bartok à Nouk pour débuter une partie de ca

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T18:30:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:30:00;2021-11-22T10:00:00 2021-11-22T18:30:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T18:30:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T18:30:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T18:30:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:30:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T18:30:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T18:30:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T18:30:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:30:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T18:30:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:30:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:30:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:30:00;2021-12-06T10:00:00 2021-12-06T18:30:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T18:30:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T18:30:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T18:30:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:30:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T18:30:00;2021-12-13T10:00:00 2021-12-13T18:30:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T18:30:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:30:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T18:30:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T18:30:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:30:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T18:30:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T18:30:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:30:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:30:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T18:30:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T18:30:00