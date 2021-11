Cache-Printemps L’Athanor, 27 novembre 2021, Albi.

Cache-Printemps

L’Athanor, le samedi 27 novembre à 18:00

Musique : Irène Hausammann, texte : Maggy Jeannin, arrangements Aurélie Lissac et Ana Laurichesse Classe de piano du Conservatoire du Tarn, professeur Ana Laurichesse Classe d’accordéon du Conservatoire de Colomiers, professeur Aurélie Lissac Conteuse : Aurélie Lissac Chanteuse : Martha Bartoli-Dahan L’hiver est à son dernier jour et le printemps se cache. Perline et Perlotte l’attendent avec impatience et décident d’aller à sa rencontre. Mais il est très en colère car les hommes ne respectent pas la nature, alors à quoi bon faire reverdir les arbres que l’on va couper, faire refleurir les champs que l’on va piétiner ou laisser couler les rivières que l’on va souiller ? suivi d’un Moment Musical avec le Duo Ambivalences : Ana Laurichesse piano et Aurélie Lissac accordéon Ce concert est l’occasion pour les pianistes de découvrir un autre instrument polyphonique, d’expérimenter le croisement entre la musique instrumentale, le chant et le conte et de rencontrer des musiciens professionnels (le duo Ambivalences) dans un répertoire ouvert : classique, romantique, contemporain, extra européen (tango). 2ème concert dans le cadre de l’échange avec le Conservatoire de Colomiers : Conte musical Cache-Printemps dimanche 28 novembre 11h auditorium Jean Cayrou Colomiers réservation obligatoire au 05 61 15 22 12 entrée gratuite dans la limite des places disponibles – passe sanitaire exigé pour les plus de 12 ans

Conte musical pour piano, accordéon et voix

L’Athanor Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi Tarn



