Cache moi si tu peux Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy 2022-05-20

20 20 EUR

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire 20 20 EUR Mathilde (Léa François) est en couple avec Jérôme (Alex Goude), et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.

Gwen (Jane Resmond), est elle aussi en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.

Mathilde ne connaît pas l’existence de Gwen, Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde.

Il y a des rendez-vous dans l’existence qui ne devraient pas avoir lieu.

+33 3 85 89 18 27 https://www.billetweb.fr/cache-moi-si-tu-peux2&multi=14118&color=0A99D1&parent=bourbonlancy&color=0A99D1

Bonne chance Jérôme!

