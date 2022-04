Cache éphémère Terra Aventura à Saint Emilion Saint-Émilion Saint-Émilion Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Émilion

Cache éphémère Terra Aventura à Saint Emilion Saint-Émilion, 16 avril 2022, Saint-Émilion. Cache éphémère Terra Aventura à Saint Emilion Saint-Émilion

2022-04-16 – 2022-05-15

Saint-Émilion Gironde Saint-Émilion Notre baroudeuse préférée Zaméla va vous plonger dans un océan de vignes ! Sur 3 km “Mais que fait la Jurade ?!” vous fera découvrir un environnement qui conjugue à merveille pierre et nature. Un petit tour dans les vignes puis une plongée dans le cœur historique de cette cité Iconique. Une chasse au trésor pour toute la famille à ne manquer sous aucun prétexte.

Pour une expérience au top, visitez les monuments incontournables à proximité ! Notre baroudeuse préférée Zaméla va vous plonger dans un océan de vignes ! Sur 3 km “Mais que fait la Jurade ?!” vous fera découvrir un environnement qui conjugue à merveille pierre et nature. Un petit tour dans les vignes puis une plongée dans le cœur historique de cette cité Iconique. Une chasse au trésor pour toute la famille à ne manquer sous aucun prétexte.

Pour une expérience au top, visitez les monuments incontournables à proximité ! +33 5 57 55 28 28 Notre baroudeuse préférée Zaméla va vous plonger dans un océan de vignes ! Sur 3 km “Mais que fait la Jurade ?!” vous fera découvrir un environnement qui conjugue à merveille pierre et nature. Un petit tour dans les vignes puis une plongée dans le cœur historique de cette cité Iconique. Une chasse au trésor pour toute la famille à ne manquer sous aucun prétexte.

Pour une expérience au top, visitez les monuments incontournables à proximité ! Gironde Tourisme – David Remazeilles

Saint-Émilion

dernière mise à jour : 2022-03-29 par Gironde Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Émilion Autres Lieu Saint-Émilion Adresse Ville Saint-Émilion lieuville Saint-Émilion Departement Gironde

Saint-Émilion Saint-Émilion Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-emilion/

Cache éphémère Terra Aventura à Saint Emilion Saint-Émilion 2022-04-16 was last modified: by Cache éphémère Terra Aventura à Saint Emilion Saint-Émilion Saint-Émilion 16 avril 2022 Gironde Saint-Émilion

Saint-Émilion Gironde