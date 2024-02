« Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive », Compagnie Hecho en Casa Jardin de Verre Cholet, mardi 9 avril 2024.

« Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive », Compagnie Hecho en Casa Plongez-vous dans l’histoire de Cyrano. Un beau voyage au coeur de cette histoire d’amour pour re-découvrir ce grand classique d’Edmond Rostand. Mardi 9 avril, 20h00 Jardin de Verre Payant, sur réservation

Début : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T21:00:00+02:00

THÉÂTRE MASQUÉ

Cyrano est le récit atypique d’un héros, différent des autres à cause de son nez proéminent, animé par l’amour, le courage et une grande générosité. Ainsi Cyrano aime sa précieuse cousine Roxanne, belle et envoûtante. Cependant la douce Roxanne ne voit que Christian, le parfait prince charmant : beau mais inévitablement bête et naïf. L’amour, sentiment ô combien agréable et douloureux, est au centre de l’intrigue.

Ce spectacle à la sauce japonaise est une adaptation du splendide album de Taï-Marc et Rebecca Dautremer. Un beau voyage au coeur de cette histoire d’amour pour permettre aux plus jeunes de découvrir ce grand classique d’Edmond Rostand.

Mardi 09/04 | 20h

Durée : 1h

Tarif : de 13 € à 7,50 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

Dès 8 ans

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

théâtre Cyrano

