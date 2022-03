CACHÉ ! CONTE MUSICAL Gignac, 10 avril 2022, Gignac.

CACHÉ ! CONTE MUSICAL Gignac

2022-04-10 16:30:00 16:30:00 – 2022-04-10 17:30:00 17:30:00

Gignac Hérault Gignac

EUR 5 Un petit garçon va passer sa vie enfermé dans une armoire. Les livres qu’il va lire, les courriers qu’il pourra envoyer via une mystérieuse boîte aux lettres, la compagnie de son ami imaginaire feront de lui le plus libre des hommes malgré « les empêchements ».

L’histoire se déroule DANS / SUR / AUTOUR d’une armoire. Elle s’ouvre, se referme, se déplie et pourquoi pas se transforme en bateau ou autres moyens de locomotion.

Le petit garçon est devenu un vieillard. Il nous raconte sa vie étonnamment pleine de rebondissements et d’échanges avec le reste du monde. Il est question d’enfermement et donc de liberté. Autrement dit : comment être LIBRE tout en étant contraint. On pense à Mandela, Ghandi ou encore à Alexandre Jollien, philosophe frappé par le handicap, enfermé dans son corps. On pense aux régimes non démocratiques ou plus simplement encore, à l’enfance maltraitée.

L’imagination et la détermination comme alliées, notre héros se réalisera malgré les privations et les manques. DÈS 6 ANS

