Visite guidée du musée géologique G. Cortesi et activité ludique pour les enfants au musée géologique. A suivre, toast pour les adultes et glace pour les enfants.

10 € – 8 € (enfants)

Museo geologico g. cortesi di castellarquato 57, Via Sforza Caolzio, Castell'Arquato, Emilia-Romagna Castell'Arquato

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:30:00

