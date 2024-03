CACHE CACHE SOURIS Marsillargues, samedi 16 mars 2024.

Cache cache souris Spectacle de contes Bibliothèque de Marsillargues Samedi 16 Mars 10h30

Domitille, conteuse

Des histoires se sont cachées dans ma valise… et quelque chose me dit qu’une souris est passée par là! Des contes issus de la tradition orale pour laisser vagabonder votre imagination. humour, douceur et poésie pour petits et grands.

Bibliothèque de Marsillargues

Durée 40 min

Dès 4 ans Sur réservation

Tél. 04 67 64 17 47 ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16

Marsillargues 34590 Hérault Occitanie

