Cache-cache Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, vendredi 26 avril 2024.

Cache-cache Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une envolée magique mêlant humour et poésie.Enfants

Spectacle très jeune public

A partir de 1 an

Cie So’Mômes



La piste aux étoiles est installée ! Au fond de mon chapeau, qui se cache ? Surprise ! Des valises en veux tu ? Des petits lapins… En voilà ! Vole, vole bulles et ballons. Apparition… Disparition…Une envolée magique mêlant humour et poésie. 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-27

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

