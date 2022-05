Cache-cache dans le potager Marseille 6e Arrondissement, 21 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Cache-cache dans le potager L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-06-21 10:00:00 – 2022-06-21 L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

6 8 Dans le jardin de Caroline, il y a des fleurs, des arbres, la cabane de Firmin le jardinier (marionnette drôle et attachante), des outils et un potager.



Et dans ce potager vivent des p’tites bébêtes, des petits animaux qui jouent à cache-cache parmi les légumes et les fruits.



Un joli spectacle musical, pour connaître les fruits, les légumes, les insectes, les animaux… A la fois ludique et pédagogique.



Musique, chansons et marionnettes

Avec Caroline Dabusco

[1-5 ans]

