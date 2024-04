Cache-cache dans le potager Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, mercredi 17 juillet 2024.

Conte musical pour très jeune public au Divadlo Théâtre.Enfants

Dans le jardin de Caroline, il y a des fleurs, des arbres, la cabane de Firmin le jardinier, des outils et un potager. Et dans ce potager vivent des p’tites bébêtes, des petits animaux qui jouent à cache-cache parmi les légumes et les fruits.

Un joli spectacle musical, avec chansons et marionnettes pour connaître les fruits, les légumes, les insectes, les animaux… à la fois ludique et pédagogique.



Public à partir de 1 an 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 10:00:00

fin : 2024-07-18

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

