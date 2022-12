CACHE-CACHE AVEC POPI LE POISSON Octon, 15 décembre 2022, Octon OT DU CLERMONTAIS Octon.

CACHE-CACHE AVEC POPI LE POISSON

Place Paul Vigne d’Octon Octon Hérault

2022-12-15 15:30:00 15:30:00 – 2022-12-15

Octon

Hérault

Octon

Popi, c’est un poisson rouge. Chaque jour, Chloé lui rend visite. Sauf qu’aujourd’hui, il n’est pas là.. Pas de panique, il doit se cacher ! Chacun leur tour, les personnages vont apparaître et disparaître dans un décor projeté et mouvant. Au fil du spectacle, le poisson rouge emmène tout le monde dans un voyage improbable. Pour lui, tout est possible. de 6 mois à 6 ans. Gratuit, sur inscription.

+33 4 67 96 22 79

Octon

