du mardi 5 octobre au samedi 6 novembre

Mais où se cachent les couples d’animaux si familiers de Jean de La Fontaine ? À toi de le découvrir… En partenariat avec le Service Education et les commerçants du centre-ville du Mans. En famille, à partir de 6 ans Durée : 1h00 environ

Gratuit

