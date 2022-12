Cacao Gastronomika: la fusion entre le chocolat et le savoir-faire de restaurateurs de renom bayonnais. Bayonne, 4 février 2023, Bayonne .

Cacao Gastronomika: la fusion entre le chocolat et le savoir-faire de restaurateurs de renom bayonnais.

2023-02-04 19:00:00 – 2023-02-04

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

EUR 60 0 Dans le cadre des 30 ans de l’Académie du Chocolat de Bayonne, les chocolatiers membres : L’Atelier du Chocolat, Cazenave, Daranatz, Monsieur Txokola, Pariès et chocolat Pascal ; s’associent à 6 grands chefs bayonnais : Basa, Hôtel des Basses Pyrénées, Maison Martin, Patxamama, Relief par Thibault Deverre et la Table de Sébastien Gravé pour vous proposer une découverte de saveurs inédites : Cacao Gastronomika.

Les 6 binômes ont été tirés au sort et vous présentent 1 création originale, fusion entre la matière cacao ou chocolat du chocolatier et le savoir-faire du restaurateur.

Côté salé :

L’Atelier du Chocolat et Maison Martin, Pariès et Relief par Thibault Deverre, Cazenave et Patxamama, Daranatz et Basa.

Côté sucré : Monsieur Txokola et Hôtel des Basses Pyrénées, Chocolat Pascal et La Table de Sébastien Gravé.

+33 6 75 78 96 48 ACADEMIE DU CHOCOLAT

©academieduchocolat

