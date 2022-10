Sili Sili CAC Passerelle Brest Catégories d’évènement: Brest

Soirée électroacoustique au CAC Passerelle / Aline Pénitot / Rhombe / Thomas Tilly – bar et restauration sur place CAC Passerelle 41 Rue Charles Berthelot, 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne ≋

Il y a anguille sous roche. Ici, les hauts-parleurs deviennent des instruments, les baleines à bosse aussi et même les pierres s’y mettent. Trois concerts où la nature côtoie les machines, où le son est science et où l’organique devient cosmique. Aline Pénitot succombera au chant des baleines, suivi des trois musiciens de Rhombe qui mêleront les pierres aux synthétiseurs modulaires. Seul, Thomas Tilly domptera l’onde sonore modulaires clôturant ainsi cette soirée électroacoustique au Centre d’art contemporain Passerelle.

