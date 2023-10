Concert « Omar Hasan » – BELCANTO CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet Maubourguet, 4 novembre 2023, Maubourguet.

Infos :

Début du concert = 20h30

Ouverture des portes = 20h

Entrée 15€

L’affiche de la soirée :

OMAR HASSAN – BELCANTOR

La virtuosité du pianiste et les raffuts lyriques de notre baryton des pelouses seront les principaux ingrédients de ce spectacle entre tango, classico et populo !

C’est une drôle d’histoire que celle de ce grand sportif considéré en son temps comme le meilleur pilier droit au Monde : un jour Omar Hasan a souhaité changer de surface en passant de la pelouse aux planches et en glissant du poste de pilier droit à celui de baryton.

Et c’est ainsi qu’il a commencé à fréquenter les plus grands entraîneurs, Offenbach, Verdi, Puccini et Mozart. Belcantor, c’est l’histoire en texte et en musique d’Omar Hasan ce poète des pelouses et des planches. La voix de ce baryton résonnera sous les doigts virtuoses du jeune pianiste Marco Poingt.

