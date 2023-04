Goûter participatif CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Goûter participatif CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet, 2 mai 2023, Maubourguet. Goûter participatif Mardi 2 mai, 14h00, 16h00 CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet Entrée libre Goûter participatif La médiathèque intercommunale de Maubourguet vous invite à un goûter participatif, le mardi 2 mai, à 14h.

Le goûter sera suivi de la projection d’un film classique d’animation, à partir de 16h. CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T14:00:00+02:00 – 2023-05-02T16:00:00+02:00

2023-05-02T16:00:00+02:00 – 2023-05-02T17:30:00+02:00 gouter médiathèque

