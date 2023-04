PARADEISOS (il faut cultiver notre jardin) + animations le 15/04 au Théâtre Les 7 chandelles de Maubourguet CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet, 15 avril 2023, Maubourguet.

PARADEISOS (il faut cultiver notre jardin) + animations le 15/04 au Théâtre Les 7 chandelles de Maubourguet Samedi 15 avril, 11h00 CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet Tarifs : 12 € / 8€ / 6€

L’hiver s’est effacé et a laissé place à la douceur du printemps. La nature continue inlassablement de faire renaitre les bourgeons, la sève monte, et c’est tout notre corps qui s’éveille avec elle.

Les soucis fleurissent et ont tendance à soulever les pavés, les insectes volants bourdonnent au-dessus de nos têtes, tandis que d’autres s’agitent au sol, tous espèrent respirer autre chose que des gaz lacrymaux…

Le T7C se met donc au vert, et accueille, en partenariat avec Le Parvis- scène nationale, un spectacle bien ancré dans la terre, précédé d’une animation nature pour (re)découvrir celle-ci et ses habitants.

Et durant toute la semaine, la médiathèque propose une sélection d’ouvrages sur le thème du jardin, pour les enfants et les adultes.

Paradeisos (paradis en grec) est issu du mot persan pairidaëza qui signifie « jardin, enclos». Ce spectacle cherche dans une relation de proximité entre acteurs et spectateurs, à explorer le lien intime qui nous unit aux jardins. Prenant sa source dans la fameuse conclusion de Candide, dont ce projet est une ramification, « Il faut cultiver notre jardin », le Syndicat d’initiative entraine le spectateur dans une méditation toute printanière.

Vous pouvez garer vos tracteurs-tondeuses sur notre parking !

Programme de la journée du 15 Avril au CAC Jean Glavany de Maubourguet :

À partir de 11h à la médiathèque – gratuit – :

Lecture de conte pour enfants sur le jardin par Rosemonde Cathala

15h30 Animation Nature gratuite par le CPIE – Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement- Bigorre -Pyrénées :

Jardin et petites bêtes du sol

Venez en famille vous initier (ou approfondir vos connaissances) aux bases du jardinage.

Qu’est-ce qu’un jardin? Quelles sont les particularité du sol, quelles sont les petites bêtes qui le peuplent et leurs rôles? Que faut-il savoir du monde végétal et animal que nous côtoyons sur nos parcelles?

A partir d’un outil pédagogique dépliable nous découvrons tous ces questionnements et les intérêts de développer des jardins : pour soi, pour la biodiversité et notre environnement.

Spectacle en partenariat avec le Parvis – Scène Nationale – Tarbes : PARADEISOS

Deux représentations : à 17h et à 19H –

Texte et mise en scène : Julien Duval, Carlos Martins et Bénédicte Simon, avec Julien Duval et Carlos Martins

Le Syndicat d’Initiative, compagnie théâtrale (Bordeaux 33)

En savoir plus ici : https://www.parvis.net/spectacle-vivant/paradeisos-il-faut-cultiver-notre-jardin

Spectacle tout public

Jauge limitée à 40 personnes – Réservations recommandées auprès de notre partenaire

Le Parvis Billetterie : 05 62 90 08 55

ou billetterie en ligne : https://parvis.notre-billetterie.net/formulaire?dial=sommaire2223

Infos T7C : 05.62.96.03.30

les7chandellestheatre@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Théâtre Les 7 chandelles