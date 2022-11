The English Theatre Company dans CALENDAR GIRLS -spectacle en anglais – Samedi 26/11 à 18H au Théâtre Les 7 chandelles CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

The English Theatre Company dans CALENDAR GIRLS -spectacle en anglais – Samedi 26/11 à 18H au Théâtre Les 7 chandelles CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet, 26 novembre 2022, Maubourguet. The English Theatre Company dans CALENDAR GIRLS -spectacle en anglais – Samedi 26/11 à 18H au Théâtre Les 7 chandelles Samedi 26 novembre, 18h00 CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet

Tarif unique : 12€50

Comédie adaptée du film « Calendar girls » (2013) par la troupe de théâtre amateur de l’English Theatre Company. CAC Jean Glavany, 65700 Maubourguet 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« link »: « mailto:ruth.faiers@gmail.com »}, {« link »: « http://www.englishtheatrecompany32.fr/ »}] Ne manquez pas, Don’t miss out : CALENDAR GIRLS, de Helen Mirren et Julie Walters, spectacle en anglais, tout public dès 12ans.

Une occasion unique de faire le point sur votre niveau de connaissance et de célébrer l’humour so british ! Le saviez-vous ? Les Anglais adorent le théâtre et le Val d’Adour a une troupe très prolifique ! GIVE ME A HAND !

C’est l’histoire d’un groupe de femmes qui, lassées de faire des gâteaux pour des ventes de charité, décident de collecter des fonds pour un hôpital en produisant un calendrier mettant en vedette des membres du Women’s Institute local, posant discrètement nues…Sur la base d’une histoire vraie qui vaudra aux participantes une renommée internationale ! Réservation directement auprès de la Company :

ruth.faiers@gmail.com / 06.30.59.83.52 Ouverture des portes et du bar dès 17h15

Retrouvez the English Theatre Company sur leur site :

http://www.englishtheatrecompany32.fr/

2022-11-26T18:00:00+01:00

2022-11-26T20:00:00+01:00

