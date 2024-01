AMERICAN GOSPEL CAC – CONCARNEAU Concarneau, vendredi 29 mars 2024.

Ils sont 9 et ont autant d’énergie que 100 !Normal, c’est la petite formation du fameux show GOSPEL POUR 100 VOIX THE 100 VOICES OF GOSPELMême direction artistique, mêmes choristes, mêmes musiciens, même énergie… !En 1998, lors de la création de Gospel pour 100 Voix/ The 100 Voices of Gospel, les américains de la formation décidèrent de former le 1er groupe professionnel de Gospel en Europe.Depuis ils sillonnent le monde pour faire découvrir la seule musique qui allie le fond et la forme, le message et la musique.

Tarif : 20.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

CAC – CONCARNEAU 10 BD BOUGAINVILLE 29900 Concarneau 29