HÉPATIK GIRL CAC – CONCARNEAU Concarneau, 23 février 2024, Concarneau.

Dans le corps de Claire, trois maladies auto-immunes et inflammatoires ont élu domicile autour d’un même organe : le foie. La vie est une fête ! Encore plus lorsque Claire souhaite obtenir un prêt immobilier : elle doit prouver aux assurances qu’elle est en pleine forme, ne tombera pas malade et ne mourra jamais. Elle revisite alors son parcours médical épique, recherche dans sa propre histoire un élément déclencheur et raconte avec humour sa métamorphose en super-héroïne : Hépatik Girl.

Tarif : 9.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:45

Réservez votre billet ici

CAC – CONCARNEAU 10 BD BOUGAINVILLE 29900 Concarneau 29