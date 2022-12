«Nez, mains, yeux» visite sensorielle pour les enfants de 6 à 36 mois. CAC Brétigny, 25 mars 2023, Brétigny-sur-Orge.

«Nez, mains, yeux» visite sensorielle pour les enfants de 6 à 36 mois. Samedi 25 mars 2023, 15h30 CAC Brétigny

GRATUIT Les tout-petit·es découvrent l’univers de «Crazy Toads» à leur rythme, de façon active et ludique. Réservation obligatoire en amont à reservation@cacbretigny.com

CAC Brétigny Rue henri douard, Brétigny sur Orge, 91220 Brétigny-sur-Orge 91220 Essonne Île-de-France

De courts ateliers ponctuent la visite pour une découverte sensorielle et tout en douceur des œuvres. Les enfants s’éveillent aux odeurs, aux textures et aux couleurs qui peuplent l’exposition.

-L’EXPOSITION-

Carlotta Bailly-Borg et Cécile Bouffard se donnent rendez-vous pour la première fois cet hiver dans l’espace du centre d’art. Les artistes invitées partagent un plaisir amusé de la matière picturale et le désir d’un usage de celle-ci, débordant du cadre pour devenir porte, arme ou encore organes. Appartenant à la même génération d’artistes françaises (nées dans les années 1980 et ayant étudié en France), elles ont aussi en commun une appétence pour l’échange, la collaboration et le frottement avec d’autres disciplines comme l’architecture, la danse ou l’écriture. On retrouve dans leurs travaux respectifs des incursions dans des formes de rationalités alternatives à celle de la pensée moderne (la pensée cartésienne qui domine les XXe et XXIe siècles), comme le mysticisme, le spiritisme, ou encore la médecine douce et des références récurrentes au corps des humain·es. Ainsi bézoards, grenouilles ermites, moines copistes ou nœuds intestinaux s’immisceront sur les murs du centre d’art. Leurs peintures, sculptures ou bas-reliefs agrippés à l’espace du CAC accueilleront les pratiques artistiques libres de l’Ǝcole.



