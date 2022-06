Cabu. Dessins de la rafle du Vel d’Hiv Paris 4e Arrondissement Paris 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Paris

Paris Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France A l’occasion de la commémoration des 80 ans de la rafle du Vel d’Hiv, le Mémorial de la Shoah présente dès le 1er juillet 2022 les dessins de presse jamais exposés de Cabu réalisés pour le journal Le Nouveau Candide en 1967 +33 1 42 77 44 72 http://www.memorialdelashoah.org/ Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 4e Arrondissement

