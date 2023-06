Course Caisse à Savon dans le village de Cabris Cabris (06) Cabris, 13 août 2023, Cabris.

Course Caisse à Savon dans le village de Cabris Dimanche 13 août, 08h00 Cabris (06)

Hey toi ! Tu es un véritable amateur de vitesse, un bricoleur dans l’âme et tu es un peu foufou ? Alors ne manque pas la course la plus amusante de caisse à savon à Cabris !

L’idée est simple : une course dans le charmant village de Cabris, longue de plus de 500m. À bord de ton bolide, le plus original possible, dévale les virages et atteins la ligne d’arrivée en un temps record !

Tu pourras profiter d’une ambiance familiale incroyable, remplie de sourires et de bonne humeur ? Alors, prêt à relever le défi et montrer tes talents de conducteur de caisse à savon ? Sors tes outils, commence à construire ton bolide et rejoins nous pour une journée inoubliable !

——CAISSES À SAVON——-

▪️ Le comité des fêtes te donne rendez-vous le :

– Dimanche 13 août 2023 pour une nouvelle course de caisses à savon.

♦️ Pas de thème imposé ! On vous laisse libre avec votre imagination.

??Surprenez-nous !! ??

____________________________________

Pour plus d’informations :

? 06-25-68-71-71

? cof.cabris@gmail.com

? Règlement > https://drive.google.com/file/d/1ZEnHRYYeP60ar4DEbrnPg3hwsmzLNblz/view?usp=sharing

____________________________________

Afin qu’on s’éclate au maximum :

▪️On aime?

▪️On partage?

▪️On identifie?

▪️On invite?

▪️On commente « je participe »

Cabris (06) Cabris Cabris 06530 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 68 71 71 »}, {« type »: « email », « value »: « cof.cabris@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:cof.cabris@gmail.com »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « reglement-caisse-a-savon.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/1ZEnHRYYeP60ar4DEbrnPg3hwsmzLNblz/view?usp=sharing »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/1ZEnHRYYeP60ar4DEbrnPg3hwsmzLNblz/view?usp=sharing »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T08:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00

2023-08-13T08:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00

Caisse à savon Cabris