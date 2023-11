Vanessa Kayo – Le Dernier Boulet du Reste de ma Vie – Tournée LA COMEDIE DES SUDS – CABRIES, 13 avril 2024, CABRIES.

Vanessa Kayo – Le Dernier Boulet du Reste de ma Vie – Tournée LA COMEDIE DES SUDS – CABRIES. Un spectacle à la date du 2024-04-13 à 19:30 (2023-11-13 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

LA COMEDIE DES VOLCANS (L-D-23-961) présente ce spectacle Trouver l’amour quand on a grandi entre Cendrillon et Simone de Beauvoir… Vanessa est enfin une femme épanouie : un super boulot, un super ado, et un nouvel homme dans sa vie, un hollandais blond et parfait, après une série interminable de boulets. Peut-être enfin l’homme de sa vie ? Psycho-test : ce spectacle est-il fait pour toi ? (coche les bonnes cases). Apparemment tous les boulets de la Terre se sont donnés rendez-vous pour être ton mec.Tu te motives pour aller courir et respecter ton planning, puis tu croises ta copine Caro (et c’est foutu).Avant tu lisais beaucoup, maintenant tu regardes des vidéos de chats effrayés par des concombres.Tu « travailles sur toi » pour devenir « la meilleure version de toi-même », mais certains jours tu passes 5h devant Netflix. Résultats : Tu as coché des cases ? Bravo ! Tu peux venir !Tu n’as rien coché ? Viens quand même, on ne sait jamais, tu pourrais rire (en plus il faut que je paye mes impôts et que je nourrisse mon ado). N° téléphone accès PMR : 09 81 74 07 51 Vanessa Kayo

Votre billet est ici

LA COMEDIE DES SUDS – CABRIES CABRIES La Palmeraie-Plan de campagne Bouches-du-Rhône

23.8

EUR23.8.

