Bivouac Comedy Club – Plan de Campagne Rue Albert Manoukian Cabriès, mercredi 31 janvier 2024.

Début : 2024-01-31 19:00:00

fin : 2024-01-31 22:00:00

Bienvenue au Bivouac Comedy Club ! 8 artistes pour une 1 heure de rire dans une ambiance inoubliable ! Prend ta place au coin du feu !

Le Bivouac Comedy club c’est quoi ? Un collectif de 8 artistes formés à L’Art Dû Théâtre et prêts à te faire rire jusqu’à en avoir mal aux zygomatiques ! Alors embarque pour 1h de rire dans une ambiance détendue pour des blagues aussi douces qu’un chamallow !



Rendez-vous à La Route des Bières (1340 Avenue des Chaubauds – Bouc-Bel-Air pour boire un verre et t’installer au chaud ! Début du comedy club à 19h30.



PS N’oublie pas ta gourde et ton réchaud !

Rue Albert Manoukian My Beers

Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



