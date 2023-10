HALLOWEEN AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine, 31 octobre 2023, Cabrespine.

Cabrespine,Aude

Prêt à vivre une expérience Halloween inoubliable ? Rejoignez-nous au Gouffre de Cabrespine pour une journée de terreur et d’amusement ! Visites guidées spéciales à 11h et 15h, visite libre avec audioguide le reste de la journée, et la Maison Hantée de Cabrespine ouvrira ses portes à 18h30.

Détails sur leur site web. Préparez-vous à frissonner !

Les enfants déguisés bénéficieront d’un tarif préférentiel pour eux et le reste de la famille.

Dernière entrée possible 17h..

2023-10-31 10:30:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

Cabrespine 11160 Aude Occitanie



Ready for an unforgettable Halloween experience? Join us at the Gouffre de Cabrespine for a day of terror and fun! Special guided tours at 11am and 3pm, self-guided tour with audioguide the rest of the day, and the Maison Hantée de Cabrespine will open its doors at 6:30pm.

Details on their website. Get ready to shiver!

Children in costume will benefit from a preferential rate for themselves and the rest of the family.

Last admission 5pm.

¿Listo para vivir una experiencia de Halloween inolvidable? ¡Únase a nosotros en el Gouffre de Cabrespine para pasar un día de terror y diversión! Visitas guiadas especiales a las 11 h y a las 15 h, visita libre con audioguía el resto del día, y la Casa Encantada de Cabrespine abrirá sus puertas a las 18.30 h.

Más información en su página web. ¡Prepárese para temblar!

Los niños disfrazados disfrutarán de una tarifa preferente para ellos y el resto de la familia.

Última entrada a las 17h.

Bist du bereit für ein unvergessliches Halloween-Erlebnis? Begleiten Sie uns zum Gouffre de Cabrespine und erleben Sie einen Tag voller Schrecken und Spaß! Spezielle Führungen um 11:00 und 15:00 Uhr, freie Besichtigung mit Audioguide den Rest des Tages, und das Geisterhaus von Cabrespine öffnet um 18:30 Uhr seine Pforten.

Einzelheiten finden Sie auf ihrer Website. Bereiten Sie sich auf das Gruseln vor!

Verkleidete Kinder erhalten für sich und den Rest der Familie einen ermäßigten Eintrittspreis.

Letzter möglicher Einlass 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-17 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme