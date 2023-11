SPECTACLE « LE DUO D’AQUI Cabrerolles, 18 novembre 2023, Cabrerolles.

Cabrerolles,Hérault

Le Duo d’Aqui, Balade chantée et théâtralisée entre 10h et 12h. Rendez-vous devant la mairie.

Balade chantée et théâtralisée en compagnie de deux personnages troubadours sur le circuit des cœurs historiques des villes et villages d’Occitanie et découvrez l’histoire comme vous ne l’avez jamais vue !.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

Cabrerolles 34480 Hérault Occitanie



Le Duo d’Aqui, sung and dramatized stroll between 10am and 12pm. Meet in front of the town hall.

A sung and dramatized stroll in the company of two troubadour characters on a tour of the historic hearts of Occitan towns and villages. Discover history as you’ve never seen it before!

Le Duo d’Aqui, paseo cantado y teatralizado entre las 10h y las 12h. Encuentro frente al ayuntamiento.

Un paseo cantado y teatralizado en compañía de dos personajes trovadorescos por los centros históricos de las ciudades y pueblos de Occitania. Descubra la historia como nunca la había visto

Le Duo d’Aqui, Gesungener und theatralischer Spaziergang zwischen 10 und 12 Uhr. Treffpunkt vor dem Rathaus.

Ein gesungener und theatralischer Spaziergang in Begleitung zweier Troubadourfiguren auf dem Rundgang durch die historischen Herzen der Städte und Dörfer Okzitaniens. Entdecken Sie die Geschichte, wie Sie sie noch nie gesehen haben!

