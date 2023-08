LA FÊTE DES VENDANGES AU DOMAINE DU MÉTÉORE Cabrerolles, 1 septembre 2023, Cabrerolles.

Cabrerolles,Hérault

La dernière Soirée Oeno-Cosmique de 2023 au Domaine du Météore de 19h30 à 0h00. Disco dans le cratère, (RDV dans le Cratère, parking dans le village de Cabrerolles – le cratère se situe 15 mn à pied du domaine). 2 Food-Trucks et nos vins biologiques AOP Faugères et Saint-Chinian. Entrée libre. C’est conseillé d’amener une lampe de poche (ou un portable bien chargé ! ).

VISIT: Meet at 6:30 pm at the Domaine du Météore for a guided tour of the Météore crater. TASTING: Organic wines from Domaine du Météore. DANCE : LIVE music with RHYTHM AND SMILE. EAT: PEREA Shellfish, oysters, shrimp and tielles Dassé.

DOJE EAT TRUCK: Bagels, chicken bread, American bread and salads. Free admission. Reservations required.

VISITA: Cita a las 18.30 h en el Domaine du Météore para una visita guiada al cráter del Météore. DEGUSTACIÓN: Vinos ecológicos del Domaine du Météore. BAILE: Música en directo con RHYTHM AND SMILE. COMER: Marisco PEREA, ostras, gambas y tielles de Dassé.

CAMIÓN DOJE EAT: Bagels, pan de pollo, pan americano y ensaladas. Entrada gratuita. Es necesario reservar.

VISITEN: Treffen Sie sich um 18:30 Uhr auf der Domaine du Météore zu einer geführten Tour durch den Krater des Météore. VERKOSTEN: Die biologischen Weine der Domaine du Météore. TANZEN: LIVE-Musik mit RHYTHM AND SMILE. ESSEN: PEREA Muscheln, Austern, Garnelen und Dassé-Tigel.

DOJE EAT TRUCK: Bagels, Hähnchenbrötchen, amerikanische Brote und Salate. Eintritt frei. Auf Vorbestellung.

