Concert au marché de Noël Cabrerets, 25 novembre 2023, Cabrerets.

Cabrerets,Lot

Concert de BaliVerNes (chansons d’hier et d’aujourd’hui) avec la chorale de Cabrerets..

2023-11-25 17:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Cabrerets 46330 Lot Occitanie



Concert by BaliVerNes (songs of yesterday and today) with the Cabrerets choir.

Concierto de BaliVerNes (canciones de ayer y de hoy) con el coro de Cabrerets.

BaliVerNes-Konzert (Lieder von gestern und heute) mit dem Chor von Cabrerets.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Cahors – Vallée du Lot