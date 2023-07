Stages sculptures / Modelage terre Cabrerets, 25 juillet 2023, Cabrerets.

Cabrerets,Lot

Stages de sculptures avec modelage de la terre et étude morphologie humaine et animale.

Deux dates pour le stage: Du 25 au 28 Juillet ou du 01 au 04 Août. Public de tous niveaux à partir de 13 ans.

Information et inscription Tél : 05.65.21.45.40 / lauregaudebert@gmail.com.

2023-07-25 fin : 2023-07-28 . 295 EUR.

Cabrerets 46330 Lot Occitanie



Sculpture workshops with clay modeling and study of human and animal morphology.

Two workshop dates: July 25 to 28 or August 01 to 04. Public of all levels from 13 years old.

Information and registration Tel: 05.65.21.45.40 / lauregaudebert@gmail.com

Cursos de escultura con modelado en arcilla y estudio de la morfología humana y animal.

Dos fechas para el curso: del 25 al 28 de julio o del 01 al 04 de agosto. Todos los niveles a partir de 13 años.

Información y reservas Tel: 05.65.21.45.40 / lauregaudebert@gmail.com

Skulpturenkurse mit Tonmodellierung und Studium der Morphologie von Mensch und Tier.

Zwei Termine für den Workshop: 25. bis 28. Juli oder 01. bis 04. August. Teilnehmer aller Niveaus ab 13 Jahren.

Informationen und Anmeldung unter Tel.: 05.65.21.45.40 / lauregaudebert@gmail.com

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Cahors – Vallée du Lot