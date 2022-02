Cabourg Rétro Show Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Cabourg Calvados

Passionnés de véhicules anciens ? Cet évènement est pour vous ! Durant un weekend remontez dans le temps et laissez-vous séduire par ces voitures de collection. Au programme: rallye touristique, défilés, expositions ou encore village exposants, de quoi ravir petits et grands !

+33 6 60 64 11 47

