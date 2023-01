Visite du Sensibus Calvados, le bus du bien vieillir Cabourg Place du marché Cabourg Catégories d’Évènement: Cabourg

Calvados

Visite du Sensibus Calvados, le bus du bien vieillir Cabourg Place du marché, 8 février 2023, Cabourg. Visite du Sensibus Calvados, le bus du bien vieillir Mercredi 8 février, 09h00 Cabourg Place du marché

entrée libre

Ce truck itinérant permettant de diffuser informations et conseils auprès des seniors sillonne les routes du Calvados. Le mercredi 8 février 2023, il sera présent à Cabourg sur le marché. handicap moteur;handicap auditif;handicap psychique;handicap visuel mi;hi;pi;vi Cabourg Place du marché Marché de Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie Lors de l’appel à projets de la Conférence des Financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie 2022 : le truck itinérant mis à disposition par SOLIHA Territoires en Normandie a pour but de promouvoir des solutions et des aides innovantes permettant de mieux vieillir chez soi : aides techniques et de confort facilitant le quotidien, et possibilités d’adaptation du logement à travers une cuisine et une salle de bain… Avec une ergothérapeute en permanence pour guider les visiteurs. D’autres ergothérapeutes pourront effectuer des évaluations à domicile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T09:00:00+01:00

2023-02-08T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Place du marché Adresse Marché de Cabourg Ville Cabourg Age maximum 99 lieuville Cabourg Place du marché Cabourg Departement Calvados

Cabourg Place du marché Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

Visite du Sensibus Calvados, le bus du bien vieillir Cabourg Place du marché 2023-02-08 was last modified: by Visite du Sensibus Calvados, le bus du bien vieillir Cabourg Place du marché Cabourg Place du marché 8 février 2023 Cabourg Cabourg Place du marché Cabourg

Cabourg Calvados