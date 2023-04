[THÉÂTRE] On s’arrache La Sall’In, avenue de l’Hippodrome, 22 juillet 2023, Cabourg.

Une nuit deux cambrioleurs s’introduisent dans le château de Madame La Baronne. Ont-ils des complices avec le personnel du château? Quel rôle joue chacun dans cette histoire? Une enquête de la gendarmerie commence. Billetterie sur place ou sur le site hello asso..

2023-07-22 à 20:45:00 ; fin : 2023-07-22 22:45:00. .

La Sall’In, avenue de l’Hippodrome

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Spend a burlesque and comical evening with the program 2 plays: Bisou Bisou by Pierre Fauvil and Sale Attente in 2 acts by Franck Didier.

Una noche, dos ladrones irrumpen en el castillo de Madame La Baronne. ¿Tienen cómplices entre el personal del castillo? ¿Qué papel desempeña cada uno en esta historia? La gendarmería inicia una investigación. Entradas disponibles in situ o en el sitio web de hello asso.

Eines Nachts dringen zwei Einbrecher in das Schloss von Madame La Baronne ein. Haben sie Komplizen unter den Angestellten des Schlosses? Welche Rolle spielt jeder in dieser Geschichte? Die Ermittlungen der Gendarmerie beginnen. Tickets vor Ort oder auf der Website hello asso.

