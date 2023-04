Soirée espagnole 4 avenue André Thiers, 13 juillet 2023, Cabourg.

Cette soirée espagnole est l’occasion pour vous de déguster une paëlla en famille ou entre amis.

Inscription Domitys Cabourg.

2023-07-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-13 . .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



This Spanish evening is an opportunity for you to enjoy a paella with your family or friends.

Registration Domitys Cabourg

Esta velada española es una oportunidad para disfrutar de una paella con la familia o los amigos.

Inscripción Domitys Cabourg

Bei diesem spanischen Abend können Sie mit Familie oder Freunden eine Paella genießen.

Anmeldung Domitys Cabourg

