Conférence sur la Corse à vélo 4 avenue André Thiers, 6 juillet 2023, Cabourg.

Thérèse et Martial vous font découvrir l’Île de Beauté à deux roues. Inscription obligatoire..

2023-07-06 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-06 16:00:00. .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Thérèse and Martial will make you discover the Island of Beauty on two wheels. Registration required.

Thérèse y Martial le mostrarán la Isla de la Belleza sobre dos ruedas. Inscripción obligatoria.

Thérèse und Martial zeigen Ihnen die Île de Beauté auf zwei Rädern. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité